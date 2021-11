Nederlandse zege in Koksijde, Sanne Cant wordt twaalfde

Op de wereldbeker veldrijden in Koksijde ging de zege bij de vrouwen naar de Nederlandse Annemarie Worst.

Worst was na vijf ronden in het zand 17 seconden sneller dan haar landgenote Denise Betsema. Wereldkampioene Lucinda Brand werd derde op 37 seconden.

Voor Worst was het de eerste triomf in de wereldbeker sinds januari van vorig jaar.

De eerste Belgische renster was Sanne Cant. Zij eindigde op de twaalfde plek in de rangschikking, op meer dan drie minuten van de winnares.