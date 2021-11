Noors supertalent op de weg wordt ook nationaal kampioen veldrijden

Niet alleen Van der Poel, Van Aert en Pidcock zijn begenadigde multitalenten.

Ook de Noor Tobias Halland Johannessen kan een aardig stukje met de fiets rijden. De 22-jarige renner van Uno-X won afgelopen seizoen nog de Tour de L'Avenir en kroonde zich zaterdag tot Noors kampioen veldrijden.

Johannessen was duidelijk de beste in Varatun, hij kwam 25 seconden voor eerste achtervolger Mats Glende binnen en 37 seconden vor Knut Rohme. Het is de tweede nationale titel van Johannessen in het veld. In 2018 reed hij ook het EK en WK mee voor beloften maar kon hij geen potten breken. Op het WK in bogense werd hij pas 23e.

Johannessen werd dit jaar ook tweede in de Baby Giro en derde in de U23-versie van Luik-Bastenaken-Luik.