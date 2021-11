Geen enkele reden om aan te nemen dat Wout van Aert in januari niet in WK-vorm zal steken

Gaat Wout van Aert naar het WK veldrijden in Fayetteville of niet? Hij moet zijn eerste cross nog rijden, maar het is nu al de vraag van 1 miljoen. Er is alvast geen enkele reden om eraan te twijfelen of Van Aert er klaar voor zou zijn om in januari een gooi te doen naar de wereldtitel.

Bondscoach Sven Vanthourenhout leek daar in een interview met HLN voorbehoud bij te plaatsen. "Ik vind dat Wout enkel en alleen moet investeren als hij er zelf van overtuigd is dat hij kan meedingen naar de wereldtitel", zei Vanthourenhout. "Het is te vroeg om in te schatten of hij WK-rijp is."

Voorlopig zal dat misschien nog niet zo zijn, maar in januari wel. Daar hoeft toch niemand aan te twijfelen? Wat de vorige seizoenen ons leren van crossers die een paar maanden later in het veld duiken, is dat ze vaak in de eerste wedstrijden het echte crossritme missen en vooral qua technisch niveau er weer wat in moeten komen. Maar na enkele crossen is dat probleem al grotendeels van de baan.

KANDIDAAT-WERELDKAMPIOEN

Het BK veldrijden telt het programma van Wout van Aert twaalf veldritten, het WK niet meegerekend. Met rond eindejaar zelfs een schema van zes crossen in acht dagen. Als dat niet volstaat om helemaal gerodeerd en op je best mogelijke niveau te geraken, wat dan wel? En met zijn klasse is Van Aert dan in januari kandidaat-wereldkampioen. Wel met de wetenschap dat er eentje wellicht nog betere papieren heeft.

© photonews

Dat wil uiteraard niet zeggen dat je het duel niet moet aangaan. Het wegseizoen van 2020 heeft uiteraard voorrang en Van Aert heeft er misschien iets meer nood aan dan Van der Poel om vroeg in het seizoen al een resultaat neer te zetten. Kwestie van een bevestigd te krijgen dat hij er klaar voor is.

WAT ALS?

De entourage van Van Aert laat uitschijnen dat het WK in Fayetteville een vraagteken is en met het oog op de weg is dat begrijpelijk. Tegelijkertijd kan je je afvragen of je er niet meer kwaad dan goed mee doet door dat WK te 'skippen'. Als Van der Poel naar de wereldtitel rijdt en Van Aert zit thuis in zijn zetel, zal hij dan niet denken: "Wat als?" Over zijn vorm hoeft Van Aert zich geen zorgen te maken. Die komt er sowieso wel.