Julian Alaphilippe blikt terug op het voorbije seizoen en kijkt ook al vooruit: "ik hoop nog een mooi seizoen te beleven met de beste trui ter wereld op mijn schouders"

Julian Alaphilippe kan terugblikken op een goed seizoen. De Fransman won onder meer een rit in de Tirreno-Adriatico, een rit in de Tour de France, de Waalse pijl en het wereldkampioenschap.

Julian Alaphilippe heeft op de website van Deceuninck-Quick-Step meer uitleg gegeven over het voorbije seizoen. "Ik kon winnen in de Tirreno-Adriatico, maar in de Waalse Pijl was ik enorm gemotiveerd. In de eerste wedstrijden van het seizoen had ik nog niet zo veel gewonnen, en hoewel dit me er niet van weerhield om elke keer dat ik een rugnummer opspeldde en trots deze mooie trui droeg, plezier te hebben, wilde ik echt mijn armen weer omhoog steken, en de Waalse pijl was de perfecte plek om dat te doen", aldus de Fransman.

"In de tweede seizoenshelft kreeg ik een extra boost. In de Tour de France kwam ik met extra motivatie aan na de geboorte van mijn zoon, Nino. Dat alleen al maakte de Tour de France nog specialer. Ik wist dat de openingsdag, met zijn pittige finale in Landerneau, paste bij mijn karakteristieken. Dat ik daar kon winnen en dat het ook nog eens de 100e zege was van Deceuninck-Quick-Step in een grote ronde, was de kers op de taart."

"Ik ben blij met elke overwinning vorig seizoen, want het is nooit gemakkelijk om in de regenboogtrui te winnen. Ik ben blij met hoe het is gegaan en ik hoop nog een mooi seizoen te beleven met de beste trui ter wereld op mijn schouders", legde Alaphilippe uit.