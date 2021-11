Nieuw contract voor Mark Cavendish bij Deceuninck-Quick-Step bijna in kannen en kruiken: "Afhandelen op het moment dat hij voldoende hersteld is"

Het duurde zeer lang, maar er lijkt nu dan toch schot in de zaak te komen. Mark Cavendish staat op het punt om een nieuw contract te tekenen bij Deceuninck-Quick-Step, maar zijn val in de Zesdaagse zorgt voorlopig even voor andere prioriteiten.

Patrick Lefevere legde bij Het Nieuwsblad uit dat het nieuwe contract van Mark Cavendish klaar is. "Het ziekenhuis is echter geen plaats om met een nieuw contract af te komen. Het steekt niet op eend dag", aldus Lefevere. Vanaf Cavendish beter is, lijkt er dus een contractverlenging in de maak. "Het nieuwe contract is klaar. We zullen het afhandelen op het moment dat hij voldoende hersteld is", vertelde de ploegmanager van Deceuninck-Quick-Step.