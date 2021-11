Sven Vanthourenhout ziet verschil in aanpak Van Aert en Van der Poel: "Zal bij Wout afhangen van omstandigheden"

Wout van Aert en Mathieu van der Poel duiken binnenkort opnieuw het veld in. Sven Vanthourenhout ziet dat de aanpak van beide kanjers bij de start van hun veldritseizoen toch enorm verschilt. Bij Van der Poel staat alles in het teken van het WK, bij Van Aert niet.

"Mathieu richt zijn pijlen honderd procent op het WK. In tegenstelling tot Wout van Aert", stelt Vanthourenhout vast bij Het Laatste Nieuws. "Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat er geen enkele kans bestaat dat Wout het WK rijdt. Breidt hij zijn huidige programma nog wat uit? Dat kan. Maar dat zal dan eerder afhangen van de omstandigheden, terwijl dat bij Mathieu niet het geval is."

© photonews

Hoe staat de Belgische bondscoach tegenover een al dan niet deelname van Wout van Aert aan het WK veldrijden in Fayetteville? "Ik vind dat Wout enkel en alleen moet investeren in de Amerikaanse trip als hij er rotsvast van overtuigd is dat hij kan meedingen naar de wereldtitel. Voor een ereplaats moet hij het niet doen."

Als alles normaal verloopt ligt dat toch binnen zijn mogelijkheden. Wanneer valt de beslissing? "Laat ons eerst kijken hoe die opbouwperiode verloopt. Het is te vroeg om in te schatten of hij WK-rijp is. De eerste bruikbare parameters zullen zichtbaar worden in de crossen zelf. Ik denk dat we tijdens de eindejaarsperiode al een goed beeld zullen krijgen. En rond het BK weten we definitief waar hij aan toe is", voorspelt Vanthourenhout.