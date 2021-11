Vanmarcke kende weer veel pech in 2021: "Als Van Aert en Van der Poel hun kogels afvuren, kan ik niet volgen"

Voor Sep Vanmarcke was 2021 een jaar met veel pech. Een jaar waarin Van Aert en Van der Poel te sterk bleken, en dan kwamen zij op hun beurt ook nog sterke renners tegen. Desondanks blijft Vanmarcke inzetten op de klassiekers.

Valpartijen en lekke banden maakten ook dit jaar deel uit van de wedstrijden van pechvogel Vanmarcke. "Tijdens de zomer was ik echt goed. Ik was tevreden over mijn niveau en mijn conditie, maar vervolgens ging alles verkeerd, niet enkel in Parijs-Roubaix maar ook in de Vuelta. Ik had veel pech. Het was toeval, denk ik. Op de verkeerde plaats zijn op het juiste moment", concludeert hij bij Cyclingnews.

Vanmarcke is ondertussen 33. Heeft hij nog een grote zege in zich? "Als mannen als Van Aert en Van der Poel hun kogels afvuren, kan ik niet volgen. Het betekent niet dat ik niet kan winnen of niet kan meedoen in de finale. Maar als ze op een steile helling versnellen, zijn ze te explosief voor mij. Dat is iets om aan te werken."

DE TOUR RIJDEN NA DE KLASSIEKERS

Vanmarcke blijft dus de klassiekers naar voren schuiven als voornaamste doelen. "Het is altijd hetzelfde natuurlijk. Tot ik stop met koersen, zal het altijd draaien om de klassiekers voor mij. Na de klassiekers gaat de focus normaal naar de Tour. Ik hoop om samen met de ploegmaats te strijden voor goede resultaten en overwinningen."

Want over de sterkte van Israel Start-Up Nation, is de Wes-Vlaming wel te spreken. "Vorig jaar zeiden journalisten me dat mijn toenmalige ploeg EF niet goed genoeg was voor de klassiekers. Dit jaar zei ik dat we meer sterke renners hebben dan je denkt, maar ze enkel nog een stap vooruit moesten zetten. Het is de eerste keer dat ze dat ook konden tonen."