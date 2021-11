Zien we nummer 2 uit de Giro volgend jaar in de Tour? "De ploeg investeert er enorm in "

Op de tweede plaats in de Giro eindigde dit jaar een bijzondere renner. De Tour mag hem volgend jaar mogelijk ook ontvangen. We hebben het over Damiano Caruso, die op zijn 35ste zijn beste seizoen als groteonderenner beleefde.

Na de opgave van Landa mocht Caruso zijn eigen kans gaan in de Giro en dat leverde een onverhoopte tweede plaats op. Later won hij ook een etappe in de Vuelta. Het is nu uitkijken naar zijn plannen voor de grote ronden van 2022.

Spazio Ciclismo wou weten of hij opnieuw aan de ronde van zijn thuisland gaat meedoen. "Ik weet nog niet of ik er in de Giro bij ga zijn. De programma's worden binnenkort vastgelegd", houdt Caruso voorlopig de boot af. Daar is ook een goede reden voor.

MIDDENWEG VINDEN

"De ploeg investeert er enorm in om nog competitiever te kunnen zijn in de Tour", houdt hij ook rekening met een Tour-deelname. "Ik zou er graag aan de start staan, maar we moeten een goede middenweg vinden. Ik kan nog niets bevestigen."