Mathieu van der Poel maakt bekend waar hij in het veld te zien zal zijn

Gisteren werd duidelijk dat Mathieu van der Poel op 18 december in Rucphen aan de start staat in het cyclocross nu zijn meer details bekendgemaakt door de wereldkampioen.

Vier wereldbekermanches staan op de agenda. “Van der Poel kiest meteen voor een dubbel en zal een dag later aan de start staan in Namen”, klinkt het in een persbericht. “Vorig seizoen was hij de beste op en rond de Citadel na een spannende strijd met Wout van Aert en Tom Pidcock.”

Een week later, op tweede kerstdag, staat manche nummer drie op het programma van de Nederlander. Van der Poel zal, net als vorig jaar, ook in Dendermonde present tekenen. De wereldkampioen zal z’n avonturen in de Wereldbeker afsluiten met twee wedstrijden op eigen bodem.

Aan het begin van het nieuwe jaar zakt Van der Poel op 2 januari af naar Hulst, waar hij zichzelf kan opvolgen. Afsluiten doet hij op zondag 23 januari in het Nederlandse Hoogerheide. De GP Adrie van der Poel is een logische toevoeging aan z’n kalender. Ook hier is het zijn naam die achter het nummer 1 van de laatste editie, in 2020, prijkt.

Tussendoor zal Van der Poel ook drie crossen van de X²O Badkamers Trofee rijden. Dat worden de Azencross in Loenhout op 30 december, Herentals crosst op 5 januari en de Flandriencross in Hamme.