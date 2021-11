Nokere Koerse heeft grootste prijzenpot ter wereld over voor dameswielrennen, Sven Nys komt met lof

De organisatie achter Nokere Koerse komt met een mooie primeur: het prijzengeld voor dames en heren wordt volledig gelijkgetrokken. Dat betekent voor de dames dat het prijzengeld met meer dan drie keer vermenigvuldigd wordt.

Nokere Koerse zal meteen ook de eendagswedstrijd zijn met de grootste prijzenpot in het dameswielrennen. "Voor onze mannenwedstrijd legt de UCI een prijzenpot vast van 18.800 euro", meldt voorzitter Robrecht Bothuyne op de website van de eendagskoers. "Dat is 3,5 keer meer dan bij de vrouwen (5.130 euro)."

Het was aangewezen om daar iets aan te doen. "Het vrouwenwielrennen wordt steeds belangrijker. De kloof met de mannen als het gaat om prijzengeld moet dan ook weg. Samen met de gemeente Kruisem, waar aankomstplaats Nokere een deelgemeente van is, verhogen we nu het prijzengeld voor de vrouwen tot het niveau van de mannen."

Klasse, eindelijk zet iemand de eerste stap. In Nokere Koerse krijgen vrouwen evenveel geld als mannen: “We worden eendagswedstrijd met grootste prijzenpot ter wereld” https://t.co/39FwoO0lf8 — Sven Nys (@sven_nys) November 24, 2021

Met ook nog de bergprijs van Pur-Natur meegerekend zal het prijzengeld 20300 euro bedragen, voor mannen en vrouwen. Sven Nys kondigt de maatregel van de organisatie van Nokere Koerse alvast toe op Twitter. "Klasse, eindelijk iemand die de eerste stap zet", aldus Nys. Dit jaar werd Nokere Koerse bij de mannen gewonnen door Ludovic Robeet en bij de vrouwen door Amy Pieters.