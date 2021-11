Stilaan lonken naar eerste veldritten van Van Aert en Van der Poel: hoe begonnen ze vorig seizoen?

De eerste veldritten van Wout van Aert en Mathieu van der Poel komen stilaan dichterbij, want de decembermaand is in aantocht. Ook vorig seizoen begonnen deze kanjers eraan toen de andere veldrijders al meerdere maanden bezig waren. De moeite om eens te bekijken hoe het toen verliep.

Wout van Aert begon er in 2020 eind november al aan. De X20 Trofee in Kortrijk kreeg Van Aert aan de start. Hij kende daar al een paar sterke momenten en zeker op de lange stukken zette hij de rest al eens onder druk. Technisch was er wel nog ruimte voor verbetering.

In het laatste stuk van de wedstrijd was het beste er logischerwijs wat af bij Van Aert. Eerst reed Iserbyt weg en daarna Van der Haar. Van Aert kon wel naar een mooie derde plaats rijden. Meteen op het podium in zijn eerste cross: dat was een prima begin van het veldritseizoen van Van Aert.

Mathieu van der Poel begon vorig seizoen op 12 september in de Scheldecross in Antwerpen, een snelle cross die op zijn lijf geschreven is. Van der Poel kon er meteen al zijn tijdritcapaciteiten demonstreren. Eli Iserbyt bood nog enigszins tegen, maar Van der Poel hield aan de finish zes seconden op hem over en hoefde de rest al helemaal niet te vrezen: Het werd dus een kanonstart: meteen een overwinning voor Van der Poel.