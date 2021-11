Jente Michels is verrassende naam in selectie bondscoach: "Momenteel enkel veldrijden"

Bondscoach Sven Vanthourenhout verraste met Jente Michels op te nemen in zijn selectie voor Besançon.

De 18-jarige belofte is net weg van bij de junioren, maar wil zich duidelijk laten gelden. Zijn grote idool is Mathieu van der Poel.

Ik ben al van jongs af een hevig supporter. Als kind was Mathieu altijd een idool. Het is zalig om tijdens een ploegtraining soms een praatje met hem te kunnen slaan, dat geeft echt een kick. Het zorgt er trouwens ook voor dat ik er steeds harder voor wil werken, want bereiken wat hij heeft gepresteerd, is een droom”, klinkt het bij WielerFlits.

“Momenteel richt ik me alleen nog op veldrijden, maar dat zei Mathieu vijf of zes jaar geleden ook. Bij het Development Team zal ik kunnen ontdekken hoe ver ik kom op de weg, en misschien ga ik binnen een aantal jaar wel dezelfde weg als hem op. Dat zou héél mooi zijn.”

De ambities mogen er dan wel zijn, gemakkelijk wordt dat zeker niet. ”Iemand als Mathieu willen evenaren, dat wordt heel moeilijk. Net als Wout van Aert hebben we het over een supertalent, en ik weet bij lange nog niet hoe groot mijn motor ooit zal zijn. Alleszins droom ik er wel van om ooit een wereldtitel te pakken in de cross, en wie weet binnen twee jaar al een eerste profzege.”