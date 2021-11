Een wedstrijd zonder en eentje mét publiek in eerste crossweekend van Mathieu van der Poel

Het is volop uitkijken naar het moment waarop we Mathieu van der Poel terug in de cross zien. Publiek langs de kant zal hij echter moeten missen in zijn eerste veldrit. Zoals dat dus eigenlijk vorig seizoen was. In Rucphen is immers geen publiek toegelaten. Een dag later is het een ander verhaal.

Onlangs geraakte het volledige veldritprogramma van Mathieu van der Poel bekend. Daaruit bleek dat de cross in Rucphen op 18 december zijn eerste veldrit zou worden. In Nederland heersen momenteel echter strenge coronaregels en is er geen publiek toegelaten bij sportwedstrijden. Wanneer Van der Poel in Rucphen aan de start verschijnt, zullen er dus geen supporters zijn om hem aan te moedigen. Zonde toch, al zal het voor Van der Poel mogelijk aanvoelen zoals vorig seizoen, toen een heel seizoen lang het volk niet naar de cross mocht komen. WEL PUBLIEK IN NAMEN Een dag later gaat de wereldkampioen veldrijden dan wel weer voor publiek kunnen crossen. Op 19 december doet hij immers mee aan de Wereldbekermanche in Namen. In België werd op het laatste Overlegcomité wel beslist om publiek te verbieden bij sportwedstrijden indoor, maar voor sporten outdoor zijn er wel nog supporters toegelaten.