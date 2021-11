Eli Iserbyt comfortabel aan de leiding in de Wereldbeker bij de mannen, Lucinda Brand staat op kop bij de vrouwen

Na de Wereldbeker-wedstrijd van zondag in het Franse Besançon is er een nieuw klassement opgemaakt in de Wereldbeker. Eli Iserbyt heeft zijn voorsprong verder kunnen uitbreiden, terwijl ook Lucinda Brand een goede zaak heeft gedaan bij de vrouwen.

Bij de mannen stond Eli Iserbyt al aan de leiding, maar door zijn overwinning op Franse bodem breidt hij zijn voorsprong alleen maar verder uit. Onze landgenoot heeft volgens Sporza nu 285 punten, terwijl Toon Aerts op de tweede plaats staat met 206 punten. De derde plaats is voor Lars van der Haar met 175 punten. Bij de vrouwen is de leiding voorlopig voor wereldkampioene Lucinda Brand. De Nederlandse heeft 212 punten en doet daarmee beter dan Denise Betsema (198 punten). Puck Pieterse vervolledigt voorlopig het podium met 161 punten.