Mark Cavendish zorgde het voorbije seizoen voor de 800ste overwinning van Deceuninck-Quick-Step: "Een eer is om deel uit te maken van deze familie"

Mark Cavendish kan terugblikken op een sterk seizoen bij Deceuninck-Quick-Step. Hij haalde heel wat overwinningen binnen en zorgde daarnaast ook voor de 800ste overwinning in de geschiedenis van de Belgische wielerformatie.

Hij behaalde deze overwinning in de Ronde van Turkije. Uiteraard was Cavendish zeer teveden met deze mijlpaal. "Het was een onvergetelijke week voor ons en het spreekt voor zich dat ik ontzettend trots was dat ik de 800ste overwinning van het team mocht bijschrijven, gewoon als je daar aan denkt, is het mind-blowing", aldus Cavendish op de website van Deceuninck-Quick-Step.

"Dit team is er altijd, vecht voor de overwinning in elke race, en deze prestatie zegt veel over de mentaliteit en de ambitie van de Wolfpack om bij de beste teams ter wereld te horen. Dat is nog een reden waarom het voor mij een eer is om deel uit te maken van deze familie."

Toch was het niet de enige belangrijke zaak voor Cavendish toen. "het belangrijkste van die dag was niet mijn ritzege en de mijlpaal die we samen hebben bereikt, maar het feit dat Fabio (Jakobsen) het zo ver schopte in de etappe. Het was zijn eerste wedstrijd met de ploeg sinds Polen en hem erbij hebben, fenomenaal werk leveren, hard werken en genieten van het racen was gewoon mooi en emotioneel tegelijk. Dat motiveerde me om het af te maken", legde de Britse topsprinter uit.