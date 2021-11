Michel Wuyts waarschuwt Wout van Aert en Tom Pidcock: "Eli Iserbyt is sterker dan vorig seizoen"

Vanaf volgend weekend zijn Wout van Aert en Tom Pidcock van de partij in het veldrijden, maar ze zullen het niet onder de markt krijgen tegen de huidige renners. Zo is Eli Iserbyt aan een sterk seizoen bezig.

Wielercommentator en analist Michel Wuyts denkt dat Wout van Aert en Pidcock niet zomaar over Iserbyt heen zullen gaan. "Ze gaan sowieso tijd nodig hebben om hun niveau te halen. Zo had van Aert vorig seizoen vier crossen nodig om op hetzelfde niveau te komen als Iserbyt en Aerts", vertelde Wuyts bij Sporza.

Volgens Wuyts is Iserbyt sterker dan vorig jaar. "Hij is nu ook goed op de parcours die hem vroeger minder lag zoals zand en blubber. Hij is sterker dan vorig seizoen en is misschien ook wel de meest intelligente renner in de koers", aldus Michel Wuyts.