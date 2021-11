Veldrit in ons land waar Wout van Aert aan de start zou komen gaat niet door

Een ferme domper: voor het eerst sinds lang is in ons land nog eens een veldrit afgelast. Wout van Aert ging aan de start komen, dat goed nieuws kreeg de organisatie van de Scheldecross onlangs nog. Het moet nu echter de afgelasting aankondigen.

Dat is opvallend, want onlangs werd besloten dat de veldrit van Rucphen wel doorgaat, maar dan zonder publiek. Terwijl in Nederland de coronaregels nog een stuk strenger zijn dan in België. Ook in ons land werden de regels recent wel verstrengd.

GEEN DUEL VAN AERT - PIDCOCK

De organisatie oordeelt dat het onder de huidige omstandigheden te moeilijk is om de Scheldecross op ordentelijke wijze te laten verlopen. Een mogelijk duel tussen Van Aert en Pidcock, die er allebei op de deelnemerslijst gingen staan, valt zo in het water.

De Scheldecross stond op 5 december op de kalender. Er blijft komend weekend dus slechts één veldrit over, die in Boom op 4 december.