Broers Roodhooft duidelijk: "Chemie daar zijn wij sterk in" vs "Ik zou het geen Wolfpack noemen, zijn de sponsors daar wel blij mee?"

Niet alleen Deceuninck - Quick-Step heeft er een geweldig 2021 opzitten, ook bij Alpecin-Fenix mogen ze zich op de borst kloppen.

33 zeges in 2021, waaronder ook ritten in de drie grote rondes en ook even het geel gedragen in de Tour de France.

Wolfpack

Dat zijn resultaten waarmee je naar buiten kan komen. "Wij zijn evenzeer een Wolfpack als Deceuninck - Quick-Step", is Christoph Roodhooft duidelijk in Het Laatste Nieuws. "Chemie, daar zijn wij sterk in."

Waarop broer Philip inpikt: "Ik zou het trouwens nooit een Wolfpack noemen. Zijn de echte sponsors daar wel tevreden mee?"