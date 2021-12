Mark Cavendish na zware val in zesdaagse: "Ik wilde zo snel mogelijk aan mijn vrouw en kinderen laten weten dat ik oké was"

Mark Cavendish kwam in de Zesdaagse van Gent zwaar ten val. De Britse sprinter had uiteindelijk een klaplong opgelopen en hij had ook drie ribben gebroken. Nu komt Cavendish terug op zijn val.

Mark Cavendish had namelijk een uitgebreid interview bij AP en daar had hij het dus over zijn val in de Zesdaagse. "Ik had meteen door dat mijn ribben waren geraakt", legde de renner van Deceuninck-Quick-Step uit. De Brit wilde echter zo snel mogelijk naar zijn familie. "Het eerste waar ik aan dacht, waren mijn vrouw en kinderen. Zij waren aanwezig, dus ik wilde zo snel mogelijk laten weten dat ik oké was", aldus Cavendish en staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.