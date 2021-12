Tom Boonen groet één zijn Kristallen Fietsen op bepaalde plek en heeft bijzonder goede herinneringen aan de verkiezing

Vanavond wordt de Kristallen Fiets uitgereikt. Tom Boonen won de Kristallen Fiets vier keer maar zijn trofeeën zijn een tijdje verdwenen geweest.

Wat Boonen vooral herinnert zijn de feestjes van de Kristallen Fiets. “Zeker in de eerste jaren”, zegt Tom Boonen aan HLN. “Mannen als Peter Van Petegem en Serge Baguet, die gingen ervoor. Dat was in de tijd zonder sociale media en toen nog niet iedereen een fototoestel in zijn gsm had. De avond van de Kristallen Fiets was het moment dat je al je collega's terugzag en nog een laatste keer een pintje te veel dronk vooraleer de trainingskampen begonnen.”

“Ik heb vier keer gewonnen, maar ik ben mijn trofeeën jarenlang kwijt geweest. Ik had ze meegegeven voor een tentoonstelling, maar ik wist niet meer waar of hoe. Gelukkig waren de trofeeën verzekerd en had ik nog het uitleenbewijs liggen.”

“Uiteindelijk zijn ze allemaal teruggekeerd. Eén trofee staat bij mijn ouders in de inkomhal, op weg naar het toilet. Als ik een boodschap moet doen, zeg ik altijd goeiedag.”