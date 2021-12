Tom Boonen is over één ding van de Kristallen Fiets heel zeker: "Had het niet voor mogelijk gehouden"

Vanavond worden de prijzen van de Kristallen Fiets uitgereikt. Voor Tom Boonen is er één iets hoe dan ook duidelijk.

Voor Tom Boonen moet er niet getwijfeld worden. Thibau Nys moet de jongerentrofee krijgen op de Kristallen Fiets. “Die jongen heeft me echt verbaasd”, zegt Tom Boonen aan HLN. “Hij verwezenlijkte iets dat ik niet voor mogelijk had gehouden. Onderschat dat weg-EK vooral niet. Het is één van de jaarlijkse grote afspraken in het U23-peloton, die door profteams met argusogen wordt gevolgd.”

“Niet vergeten dat dat ‘gastje’ al sinds zijn vijftiende vol in de spotlights staat en in de slipstream van papa Sven een eigen carrière probeert uit te bouwen. Niet evident. Gevaarlijk, zelfs. ‘Is dat wel nodig’, zat ik me lang af te vragen. Maar, eerlijk: hij heeft dat tot dusver heel goed gedaan.”

Boonen ziet vooral mogelijkheden om het op de weg te maken voor Thibau Nys. “Niet dat ik perfect kan inschatten hoe goed Thibau is. Daarvoor ken ik hem iets te weinig. Maar hij is snel en wint makkelijk. Dat zijn ingrediënten waarmee je een hele goede wegrenner kan worden. Als hij dat zelf zou willen, natuurlijk…”