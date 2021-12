Wielrenners zetten loterij met wielertruitjes op poten voor het goede doel

Victor Campenaerts zet met de steun van enkele collega's een loterij op ten voordele van fietsjes voor schoolkinderen in Afrika.

Victor Campenaerts mag dan wel vertrekken bij Qhubeka richting Lotto Soudal, toch doet hij voor de naamsponsor nog een mooie geste.

Samen met andere renners, waaronder ook Wout van Aert, worden enkele bijzondere wielertruitjes verloot om fietsjes voor schoolkinderen in Afrika te financieren.

"De Zuid-Afrikaanse organisatie ligt me na aan het hart", vertelt Campenaerts aan Sporza. "Ze kopen fietsen voor schoolkinderen. Op die manier hoeven ze niet meer te voet naar school. Op voorwaarde dat ze hun best doen."

"Om Qhubeka te steunen, hebben we samen met het kledingmerk The Vandal een loterij op poten gezet. Ik heb heel wat collega-renners gevraagd om hun shirt te verloten en dat doen ze met veel plezier. Er is geen enkele coureur die ik heb moeten overtuigen."

Een lootje kost 5 euro, de trekking vindt plaats op maandag 27 december.