Wout van Aert blikt terug op WK in Leuven en miserie met Evenepoel: "Nog altijd niet gebeurd"

Het WK op de weg in Leuven zorgde voor een ongelofelijke hetze tussen Wout van Aert en Remco Evenepoel.

Het gesprek dat de plooien tussen de twee moest gladstrijken is er nog altijd niet gekomen. “Dat is voorlopig niet gebeurd”, geeft Wout van Aert toe bij HLN.

“Omdat ik er meteen na het WK zelf geen boodschap aan had. Ik was ontgoocheld in mezelf en richting de groep, omdat ik het niet had kunnen waarmaken.”

Ook Evenepoel had er niet veel zin in. “Remco heeft er dan voor gekozen om niet bij het debriefingmoment te zijn. Dat was jammer. Nadien was het seizoen snel gedaan en nam iedereen vakantie.”

“Ik ben nooit boos geweest. Wel teleurgesteld. Omdat... ja, ik vond het gewoon niet slim om achteraf nog een polemiek te ontketenen in de media. Maar je hebt gelijk: we moeten hier uit geraken. Omdat we nog heel vaak samen in nationale selecties zullen zitten.”