Wissel van de wacht? Broers Roodhooft pakken nu ook al prijzen op gala's: "Erkenning voor 10-15 jaar werken"

De ploegleiders van het jaar op het Gala van de Kristallen Fiets? Dat zijn dit jaar Philip en Christoph Roodhooft.

Een prijs waar Patrick Lefevere van Quick-Step altijd de grote favoriet is, maar dit jaar heeft Alpecin-Fenix het helemaal overgenomen.

In het veld én op de weg zijn ze succesvol, met dank aan onder meer Mathieu van der Poel maar nog veel andere toppers.

Erkenning

Er was deze week het nieuws van Deceuninck, die nu sponsor wordt bij het team van de broers. En nu volgen dus ook prijzen op gala's.

"Het is plezant en een erkenning voor het parcours dat we de voorbije tien-vijftien jaar samen hebben afgelegd", aldus Philip in zijn reactie op het gala. "De eerste week van de Tour de France was een fantastische week, met de ritzeges van Tim en Mathieu en de gele trui. Dat waren dingen die we een aantal jaar geleden niet hadden durven denken."