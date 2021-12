🎥 📷 Ineos Grenadiers stelt nieuw shirt met Belgische link voor: "Dit is hoe het voelt om snel te zijn"

Bij Ineos Grenadiers zijn ze klaar om te knallen in een gloednieuw shirt. Er is ook een Belgische link met de outfit van Ineos voor 2022. Samen met het Belgische bedrijf Bioracer heeft het Britse team een nieuwe tenue voor volgend jaar ontworpen.

Het resultaat wordt voorgesteld met een filmpje en foto's op de sociale media van Ineos Grenadiers. "Knipper met je ogen en je hebt het gemist. Dit is hoe het voelt om snel te zijn", staat er op Twitter bij het filmpje. Het nieuwe shirt van Ineos is donkerkleurig, met rode accenten op schouderhoogte en aan de zijkanten. De letters van de sponsors zijn dan weer in het wit gedrukt.

Blink and you'll miss it...



This is how 𝙛𝙖𝙨𝙩 feels



Introducing our 2022 @bioracer kit 🚀 pic.twitter.com/y5lf7Fbv9g — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) December 3, 2021

"Onze groeiende ambitie vraagt om een meer actieve rol in de spotlights", zegt Danny Segers, de CEO van Bioracer. "Ineos Grenadiers steekt er een heel jaar bovenuit in het internationale peloton, we zullen het Bioracer-logo dus vaak op het podium zien."

Now let's take a closer look at our 2022 @bioracer kit 🔎



Find out more about the details and design elements: https://t.co/MvNzuXM3ju pic.twitter.com/bHpWHS7nnE — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) December 3, 2021

In een andere tweet kan de nieuwe outfit van Ineos op enkele foto's nog van naderbij bekeken worden. "Ik ken Danny en Bioracer al lang en bewonder al lang wat ze doen", aldus Dave Brailsford. "Ik heb altijd gehoopt dat we op een dag zouden samenwerken en ik ben oprecht verheugd dat die dag nu daar is."