Cross reageert op annulatie: "Bezorgdheid voor de gezondheid van de toeschouwers, de renners en hun entourage"

De dominosteentjes beginnen te vallen. Na Antwerpen is er een nieuwe cross gesneuveld. En dus is het in januari ook een cross minder genieten.

Vorig jaar was er ook al geen cross in Zonnebeke, dit jaar gaat de Kasteelcross er ook niet door. Dat hebben de organisatoren bevestigd. Annulatie “Deze beslissing werd genomen na overleg met het gemeentebestuur. Het aantal besmettingen in de gemeente nam de laatste weken ongezien snel toe en in die optiek vinden we het niet opportuun om de Kasteelcross te laten doorgaan uit bezorgdheid voor de gezondheid van de toeschouwers, de renners en hun entourage”, klinkt het in een persbericht. “Wij vinden het als organisatie heel jammer dat we deze editie moeten annuleren, maar we zijn erop gebrand om hier sterker uit te komen en zijn daarom al van start gegaan met de voorbereidingen voor de Kasteelcross van het volgende cross-seizoen 2022-2023.”