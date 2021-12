Mathieu van der Poel is er ook stilaan klaar voor: "Dat is een goed teken" en "Er ligt een planning, maar ..."

Na de derde plek in Parijs-Roubaix is het stil geworden rond Mathieu van der Poel. Heel erg stil zelfs.

Maar de Nederlander is stilaan aan de beterhand: "Hij spreekt steeds minder over zijn rug, dat is een goed teken", aldus Christoph Roodhooft in Het Nieuwsblad.

Parijs-Roubaix is met rood aangestipt in de agenda van Mathieu van der Poel, daar wil hij revanche nemen voor het einde van 2021.

18 december

Mogelijk komt ook het WK mountainbike en het WK op de weg er bij: “Er ligt een planning. Maar nu richten we ons op de eerste doelen en die liggen in de cross", aldus Roodhooft.

Op 18 december komt Van der Poel in Rucphen voor het eerst weer in actie tijdens een veldrit: "Jammer genoeg zonder supporters door corona."