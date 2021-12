Nederlandse veldrijdster mikt op kerstperiode nadat diagnose na val haar weghoudt uit Boom

Naar één naam hoeft u zeker niet te zoeken op de deelnemerslijst in Boom: die van de Nederlandse veldrijdster Yara Kastelijn. De voormalig Europees kampioene komt enige tijd niet in actie, als gevolg van haar valpartij in Kortrijk.

"Yara Kastelijn zal jammer genoeg verstek moeten laten gaan voor de Superprestige in Boom en de Wereldbekerwedstrijd in Val di Sole", meldt haar ploeg IKO-Crelan. "Dat werd besloten in overleg met de medische en performance staf nadat een MRI-scan van haar linkerhand een barstje en botkneuzing aantoonde."

Kastelijn hield een zwellende pols over aan haar val in Kortrijk, maar breuken werden er niet meteen opgemerkt. Daardoor mocht ze dus hopen op een snelle rentrée. De recente MRI-scan steekt wat dat betreft echter stokken in de wielen.

Ook Kastelijn zelf heeft al gereageerd op sociale media. "Hopelijk zie ik jullie met kerst", richt ze nu haar aandacht op de in het veldrijden altijd drukke kerstperiode.