Patrick Lefevere geeft meer duiding bij stap in vrouwenwielrennen: "Wil het op omgekeerde manier doen"

Het heeft lang geduurd, maar het is dan toch eindelijk zover: Patrick Lefevere beukt de poort richting het vrouwenwielrennen open.

NXTG by Experza is de nieuwe naam van de opleidingsploeg die in 2022 in het vrouwenpeloton te vinden zal zijn. Bij Experza is Lefevere vennoot en zo stapt hij dan toch in het vrouwenwielrennen.

“Eerst en vooral wil ik zeggen dat ik - ondanks wat vele denken - niets tegen het vrouwenwielrennen heb”, vertelt Lefevere bij Cyclingtips. "Integendeel zelfs."

Omgekeerde manier

Toch wil Lefevere het op zijn manier doen. "Door te starten met juniors en jonge rensters. Door hen een omgeving te bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen."

“Ik wil net zoals bij de mannen het meest succesvolle vrouwenteam op poten zetten. Ik heb lang nagedacht over het overkopen van een bestaand team, maar dat voelde gewoon niet goed. Daarom doe ik het nu eerst op de omgekeerde manier."