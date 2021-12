CEO Deceuninck legt overstap naar Alpecin-Fenix uit: "Factor Mathieu? Die combinatie hebben niet veel renners"

Francis Van Eeckhout is de CEO van Deceuninck. Hij verlaat Patrick Lefevere als sponsor en trekt naar het Alpecin - Fenix van de broers Roodhooft.

Een belangrijke factor in de keuze voor Alpecin-Fenix is - hoe kan het ook anders - Mathieu van der Poel. "Ik heb hem leren kennen als een modeste, nuchtere jongeman", aldus Van Eeckhout in Het Nieuwsblad.

Unieke combinatie

"Hij is populair in Nederland, Frankrijk en België. Drie belangrijke landen voor ons. Niet veel renners hebben die combinatie."

"Veldrijden is geen wereldsport, maar het zorgt er wel voor dat je twaalf maanden kan supporteren voor een renner. Nu bleven we van september tot februari op onze honger zitten. Veldrijden kan ervoor zorgen dat onze naam het hele jaar door in het hoofd van de mensen wordt geprent."