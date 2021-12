Albert niet te kritisch voor concurrenten van Van Aert: "Wout zal zelf nog beter worden, hij rijdt extreem rap"

Niels Albert buigt zich over de schokgolf die Van Aert door één cross veroorzaakt heeft. Concurrenten van Van Aert werden meteen op hun plek gezet, terwijl zij voordien net het mooie weer maakten in het veldrijden. Moeten zij beter kunnen of ligt het allemaal door de sterkte van Van Aert?

"Ben ik verrast door wat Wout van Aert uit zijn botten heeft geschud in Boom? Ja en neen. Mijn gevoel op voorhand was: hij gaat net niet winnen of net wel winnen. Dat het verschil met de rest zo groot zou zijn, had ik niet zien aankomen", schrijft Niels Albert in Het Laatste Nieuws.

© photonews

De omstandigheden waren ook wel in het voordeel van Van Aert. "Dat hij conditioneel goed is, daar twijfel ik niet aan, maar ik wil hem ook eens zien in een droge cross. Door alle modder in Boom was dat een soort crosstijdrit geworden, een uur lang stampen aan een strak en egaal tempo."

Ik vrees dat de waardeverhoudingen gelijk zullen blijven

Een aantal van de andere crossers rekenen erop na een stage opnieuw beter voor de dag te komen. "Wout zal zelf ook nog beter worden. Ik vrees dat de waardeverhoudingen gelijk zullen blijven. Eli en Toon moeten zich daar niet voor schamen. Zij rijden echt niet traag, maar Van Aert rijdt extreem rap. Ik wil niet te kritisch zijn voor Iserbyt en Aerts."

Ten slotte moeten ze opboksen tegen een ongelooflijke klasbak. "Je moet het zo zien: aan de ene kant heb je een reeks goeie crossers en daar tegenover staat één van de beste coureurs van de wereld. Dat verschil kan je niet uitgommen."