Alsof 3 disciplines nog niet genoeg zijn: Van der Poel overweegt deelname aan WK in vierde discipline

Mathieu van der Poel is een hypertalent op de fiets, daarom combineert hij ook 3 disciplines. Het WK van een nog andere discipline wekt ook wel zijn aandacht, zo blijkt. Van der Poel overweegt om volgend jaar mee te doen aan de Gravel World Series.

Dat moet het WK gravelracen worden dat UCI op poten gaat zetten. De nieuwste hype in het wielrennen krijgt zo ook een eigen WK. Tijdens een rit op Zwift polste GCN of Van der Poel daar ook geen interesse voor had. "Ja, ik overweeg om mee te doen", antwoordde Van der Poel.

En als de andere disciplines als voorbeeld kunnen dienen, weten we dat Van der Poel altijd voor de overwinning gaat als hij start. "Of ik het WK gravel kan winnen? Dat weet ik niet. Ik heb immers nog nooit een gravelrace gereden."

DIPLOMATIEK ANTWOORD OP VRAAG OVER WOUT

Mogelijk ontdekken we in 2022 dus ook wat Van der Poel naast wegrenner, veldrijder en mountainbiker waard is als gravelrenner. Ook werd hem nog gevraagd wie nu eigenlijk de beste renner is, hij of Wout van Aert? "Dat laat ik in het midden", lachte Mathieu van der Poel.