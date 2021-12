Hyperambitieuze Pidcock droomt ervan ooit WK-triple te vervullen en heeft alles al op een rijtje voor 2022

Tom Pidcock is opnieuw aan het veldrijden en ook de weg en de mountainbike laat hij niet los. Een WK winnen is één van de doelstellingen voor de olympisch kampioen. De Brit wil zich zelfs aan een grootse stunt wagen: drie WK's winnen in één jaar.

In een gesprek met VeloNews laat Tom Pidcock duidelijk blijken dat hij weet wat hij wil. Ook op de korte termijn. "Ik wil naar het WK veldrijden om te winnen. Ik wil volgend jaar enkele klassiekers winnen. De Giro is de grote ronde die ik wil rijden", verklapt hij. FOCUS OP MOUNTAINBIKE IN DEEL 2 VAN 2022 Nadien zal de wegfiets bij momenten aan de kant moeten blijven voor de mountainbike. "In het tweede deel van het jaar wil ik focussen op de mountainbike en proberen om het WK mountainbike te winnen." Lukt hem dit eind volgend jaar allemaal, dan is hij eind 2022 wereldkampioen veldrijden en mountainbike. Dat zou fenomenaal zijn, maar het kan nog altijd grootser. Pidcock droomt ervan om ooit een gooi te doen naar de wereldtitel in het veld, op de weg en op de mountainbike... In hetzelfde jaar! "Ik wil wereldkampioen worden in de drie disciplines in één jaar. Ik moet juist wachten tot er een jaar komt waarin alle parcoursen me liggen."