OFFICIEEL: Deceuninck-Quick.Step bevestigt contractverlenging Cavendish: "De eerste die werk van het team erkent"

Het was al bekend dat Mark Cavendish bij Deceuninck-Quick.Step, volgend jaar Quick.Step-Alpha Vinyl, zou rijden. Patrick Lefevere had bekendgemaakt dat er een akkoord bereikt was. Inmiddels zijn ook de nodige handtekeningen geplaatst: de contractverlenging van Cavendish is een feit.

Mark Cavendish blijft dus voor zijn huidige ploeg koersen tot het einde van 2022. "Toen ik een jaar geleden weer bij het team kwam, stak ik mijn bewondering niet onder stoelen of banken. Ik wist van mijn eerste passage dat er een uniek familiegevoel heerst in deze ploeg. De voorbije 12 maanden waren fenomenaal. Ik kijk er naar uit om de volgende 12 maanden nog meer speciale herinneringen te maken." LEIDER IN HET TEAM Patrick Lefevere ziet zo ook een einde komen aan een lange onderhandelingsronde. "De hele wereld heeft gezien wat hij gedaan heeft het voorbije jaar. Wat de buitenwereld niet ziet, is hoe hij leidt in het team en iedereen aanmoedigt. Hij is de eerste die het werk van het team erkent, hoewel hij diegene is die aan de streep de handen in de lucht steekt." Kortom: beide partijen zijn blij dat ze nog een jaar met mekaar kunnen doorgaan. Mark Cavendish evenaarde dit jaar het record aantal Tourritzeges van Eddy Merckx en won de groene trui. Daarna werd gespeculeerd of hij zou stoppen op een hoogtepunt, maar Cavendish doet er dus nog een jaar bij.