Sven Nys over mogelijkheden van zoon Thibau: "Cross kan perfecte voorbereiding zijn op de weg, andersom ook"

Sven Nys was te gast in de podcast 'De Tribune' en had het daar over de mogelijkheden van Thibau. Zowel in het veld als op de weg wacht hem wellicht een mooie toekomst. Sven ziet zijn zoon de komende jaren zeker die combinatie maken.

Momenteel is Thibau nog bezig om het beste te halen uit het veldritseizoen. Na zijn valpartij in Waterloo ging het toch allemaal een tikkeltje moeizamer. "Hij heeft een goede basis, maar die intensiteit is er nog niet helemaal opnieuw. In Mallorca kan hij de hand leggen aan een hopelijk goede kerstperiode", zegt Sven Nys in de VRT-podcast. Ook op de weg heeft Thibau zich dit jaar kunnen manifesteren. Dat heeft ook zijn eigen omgeving licht verrast. "Mijn ogen zijn het voorbije seizoen opengegaan, vooral op het EK waar hij tegen wereldtoppers van zijn eigen leeftijd reed. Dat heeft hem geprikkeld om er volgend jaar meer van te proeven", weet papa Sven. VELD EN WEG NIET HELEMAAL LOSLATEN Er zijn anno 2021 wel meer renners die zowel op de weg als in het veld rijden. Thibau komt dus ook in het rijtje met renners die deze twee disciplines combineren. "De cross kan een perfecte voorbereiding voor de weg zijn, maar andersom ook. Eén van beide disciplines helemaal loslaten gaat hij niet doen."