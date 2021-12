"De gedroomde transfer": Continentale ploeg haalt Lindeman binnen na diens passages bij Jumbo-Visma en Qhubeka

"De gedroomde transfer" noemen ze het bij de nieuwe ploeg van Bert-Jan Lindeman. Van Jumbo-Visma nam de Nederlander eind 2020 afscheid, om dit jaar dan voor Qhubeka uit te komen. Dat avontuur loopt al na één jaar ten einde. Lindeman koerst volgend jaar voor VolkerWessels.

Dat betekent dat Lindeman afscheid neemt van de WorldTour. Het is nog altijd hoogst twijfelachtig of Qhubeka kan blijven bestaan, dus moest Lindeman wel een oplossing zoeken. Die oplossing is er gekomen in de vorm van een overeenkomst met VolkerWessels.

"Met de komst van Bert-Jan Lindenman halen wij de gedroomde transfer binnen. Bert-Jan brengt een brok aan ervaring met zich mee en uit het gesprek dat wij samen hadden, bleek al snel duidelijk dat er nog veel ambitie en scoringsdrang in zit. Zijn jarenlange ervaring op WorldTour niveau is voor ons allemaal in het voordeel", is Allard Engels van VolkerWessels logischerwijs in de wolken.

CANNONDALE

Hoe kijkt Lindeman zelf tegen deze overstap aan? "Het is een super mooie kans om voor deze wielerploeg te kunnen rijden. Alles is goed en strak geregeld en ze rijden een mooi wedstrijdprogramma. Neem daar de Cannondale fietsen en alle andere partners bij, dan heb je alle voorwaarden om goed te presteren. Ik kijk uit om volgend jaar weer wedstrijden te rijden in Nederland zoals de Ster van Zwolle en de Ronde van Drenthe."