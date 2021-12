Eddy Merckx laat zich nog maar eens uit over Remco Evenepoel: "Hij is te vroeg prof geworden, waardoor hij iets mist in zijn voorbereiding"

Eddy Merckx is altijd eerlijk in zijn analyse en deze keer is het niet anders. De ex-renner heeft zich in een interview bij Eurosport namelijk uitgelaten over Remco Evenepoel. Zo vindt Merckx dat hij te vroeg prof is geworden.

Remco Evenepoel deed het al zeker niet slecht als prof in het wielrennen, maar volgens Eddy Merckx heeft hij een aantal stappen overgeslagen. "Hij is te vroeg prof geworden en hij heeft de andere categorieën overgeslagen. Daardoor mist hij iets in zijn voorbereiding", aldus Merckx bij Eurosport. Uiteraard heeft Merckx ook lovende woorden voor Evenepoel. "Hij is een renner met veel klasse en hij is enorm sterk. Als hij die achterstand de komende jaren kan goed maken, toont hij dat hij een groot kampioen is", legde Merckx uit.