Renner van Astana Qazaqstan is zeer ambitieus: "Het doel is om het podium te halen in de Tour de France"

De 29-jarige Alexey Lutsenko gaat nu al enkele jaren mee in het peloton. De renner deed het al niet slecht, want hij won onder meer al ritten in de Tour de France, de Vuelta, Parijs-Nice en de Tirreno-Adriatico.

Alexey Lutsenko is een renner om altijd in de gaten te houden, maar hij lijkt komend seizoen het geweer van schouder te veranderen. Zo wil de aanvaller het eens proberen als klassementsrenner. Vorig seizoen eindigde hij in het eindklassement van de Tour de France namelijk op een knappe zevende plaats.

"Het doel van mij en mijn ploeg is om het podium te behalen in Parijs", vertelde Lutsenko en staat te lezen bij Wielerflits. "Niets is onmogelijk, want ik denk dat ik nog serieus kan verbeteren in de bergen en grote rondes", aldus de renner van Astana Qazaqstan.

Toch is niet alleen de Tour de France het doel van Lutsenko volgend seizoen. "Ik wil er ook staan in de klassiekers. Ik heb daar eerder al goede resultaten behaald. Ik wil deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen en de Ardennenklassiekers", legde Lutsenko uit.