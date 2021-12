Vandenabeele gaat meedoen bij grote jongens en is plots enige DSM-Belg: "Prima band met Benoot en Van Wilder"

Henri Vandenabeele gaat de stap zetten van het Development Team naar het eliteteam van DSM. Benoot is echter weg, Van Wilder eveneens. In principe had Vandebeele als neoprof wel enkele landgenoten om zich heen gehad, nu is hij ineens de enige Belg bij de ploeg.

Op de Team Launch van DSM sprak de 19-jarige Vandenabeele in een online call met de pers en gaf hij er duiding bij de verwachtingen in zijn eerste profjaar. "Ik wil in eerste instantie ervaring opdoen in rittenkoersen van van één week. Dan heb ik het over de Ronde van Zwitserland, de Dauphiné, de ronde van Catalonië of de Ronde van het Baskenland. Het zou kunnen dat er ook een kasseiklassieker tussensluipt."

WELLICHT EERSTE GROTE RONDE IN 2023

En hoe zit het op vlak van grote ronden? "Mijn groterondedebuut komt er héél misschien dit jaar al, maar wellicht zal het toch 2023 worden. Daar liggen op termijn ook mijn doelen en dromen. Uiteraard droom ik ervan ooit aan de Tour deel te nemen, ik mik zo hoog mogelijk."

Ook op het verbreken van het contract van Benoot en Van Wilder kwam Vandenabeele even terug. "Ik vind het jammer, want ik had een prima band met hen. Natuurlijk is het niet leuk om je eigen ploeg negatief in de media te zien. Maar ik weet zelf niks over die zaken, dus ik kan er weinig over zeggen. Zelf ben ik wel tevreden bij DSM en zit ik hier goed."