Mauri Vansevenant en Rémi Cavagna betrokken bij ongeval tijdens trainingskamp Deceuninck-Quick-Step: gebroken duim voor Vansevenant, schade bij Cavagna nog groter

Een serieuze streep door de rekening van Mauri Vansevenant en Rémi Cavagna met het oog op komend seizoen. Op een trainingskamp van Deceuninck-Quick-Step zijn ze namelijk betrokken geraakt bij een ongeval, waardoor hun voorbereiding op het nieuwe seizoen deels in het water lijkt te vallen.

De schade valt bij Vansevenant nog wel mee met "slechts" een gebroken duim, maar voor Cavagna is de schade groter. Op de website van Deceuninck-Quick-Step is namelijk te lezen dat de Fransman een gebroken ruggenwervel heeft opgelopen. Hij moet geopereerd worden.

Both @remicav and @MVansevenant99 were involved in a training accident on Wednesday while at our camp in Spain.



