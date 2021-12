Qhubeka-NextHash houdt het voor bekeken: 13 renners, waaronder enkele straffe namen, zoeken nog naar een ploeg

Het was al langer duidelijk dat Qhubeka-NextHash volgend seizoen niet meer in het peloton te zien ging zijn, maar toch bleven enkele renners, zoals onder meer Domenico Pozzovivo erop hopen.

Domenico Pozzovivo is misschien wel de meest bekende naam op de lijst van renners van Qhubeka-NextHash die nog steeds op zoek zijn naar een nieuwe ploeg. Toch is het niet echt duidelijk wat Pozzovivo nu gaat doen, want de Italiaan is al 39 jaar oud.

Andere bekende namen die volgens Cycling Weekly nog steeds op zoek zijn naar een ploeg, zijn Sergio Henao, Carlos Barbero, Robert Power, Reinardt Janse van Rensburg en Simon Clarke. Het nieuwe seizoen begint al in januari, dus de renners hebben niet veel tijd meer om een nieuwe ploeg te vinden.