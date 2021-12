Romain Bardet moet grote ronden nog uitkiezen en is nu nog meer leider bij DSM: "De spirit is er nog altijd"

Bij DSM staan ze er voor dat ze alles samen willen doen. Toch is Romain Bardet dé leider bij uitstek van de ploeg, meer dan het voorbije seizoen. Renners als Hindley, Benoot en Storer vertrokken immers, Bardet bleef wel op post.

De Franse klassementsrenner had het na de ploegenpresentatie met de pers over zijn programma. "Ik ga twee grote ronden rijden, maar we moeten nog kiezen welke", geeft Bardet aan. "Het attractieve parcours van de Tour de France trekt mij aan. Ik heb de Tour vorig jaar moeten missen. Maar opnieuw de Giro en de Vuelta rijden, zou ook een mooie combinatie zijn."

De nadruk ligt alleszins op die grote ronden. Terwijl Bardet dit jaar ook aan de start stond van wedstrijden als Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde van Vlaanderen. "Jammer genoeg heb ik niet de fysieke capaciteiten voor die wedstrijden. Al rijd ik er wel graag", verzekert Bardet.

En wat denkt hij nu van zijn status binnen de ploeg? Er is ook nog wel ene Kragh Andersen en je hebt met Degenkolb iemand met een staat van dienst die erbij komt, maar de ogen zullen toch vooral op Bardet gericht zijn. "Sommigen komen, sommigen gaan. Het verandert niet veel. De spirit is er nog altijd en we gaan er alles aan doen om onze ambities waar te maken."