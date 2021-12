Vervecken ziet hoe lokale organisatoren het lastig hebben door uitgebreide WB: "Misschien zelfs gevaarlijk"

Sinds dit seizoen is de Wereldbeker erg uitgebreid. Erwin Vervecken ziet hoe lokale organisatoren het daardoor een pak moeilijker hebben en waarschuwt daarvoor. En om in de Wereldbeker opgenomen te kunnen worden, moeten er aardig wat centen op tafel gelegd worden.

Een Wereldbekercross was vroeger toch altijd iets speciaal in het veldrijden. Anno 2021 zijn er ineens een pak meer WB-crossen. "Het prestigieuze is deels weg", zegt Erwin Vervecken aan Sporza. Omdat de kalender zo vol zit, krijgen sommige organisatoren kopzorgen. "Eeklo, een van de oudste crossen van ons land, werd genoodzaakt om af te haken. Zij moesten organiseren op de dag van het WK op de weg in ons land."

FINANCIEEL RISICO

Een onmogelijke zaak uiteraard. "En overstappen naar het statuut van Wereldbeker is niet evident. Een Wereldbeker organiseren kost meer dan dubbel zoveel als een andere cross. Dan loop je een serieus financieel risico."

Nochtans zou de Wereldbeker een positieve zaak moeten zijn voor de cross, geen negatieve. "Dat je daardoor raakt aan organisaties die het geweldig deden in het verleden, is jammer en misschien zelfs gevaarlijk. Vandaar zou een meer samengebalde formule van de Wereldbeker die trouwe organisatoren al een heel eind tegemoetkomen."

BEKLIJVENDE DUELS

De vraag is ook in hoeverre de manches in het buitenland een meerwaarde zijn. Over Besançon was iedereen het bijvoorbeeld over eens: die veldrit is een blijvertje. "De heroïek was aanwezig en daar leeft de cross van, maar dat was ook zo in Niel. Beklijvende duels onthouden we."