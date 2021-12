Bondscoach over WK-parcours: "We zullen gekende namen zien: Alaphilippe, Van der Poel en Van Aert"

Ook de bondscoach heeft de bekendmaking van het WK-parcours voor 2022 gevolgd. Van Aert, Alaphilippe en Van der Poel maken opnieuw kans, het wordt dus weer een WK voor 'De Grote Drie'. Met ook een echte 'Alaphilippe-helling' erbij.

"De eerste strook loopt langs de kust, maar voor waaiers vrees ik niet", begint Sven Vanthourenhout bij Sporza zijn analyse over het WK-parcours in Australië. "Het is maar zo'n 40 kilometer, dat is vrij kort. Die eerste veertig kilometers zullen niet doorslaggevend zijn." Er is nu al veel te doen over de Mont Keira. "Het zal van het wedstrijdverloop afhangen om het gevaar van die klim te kunnen inschatten."

Dat doet een belletje rinkelen. "Op dat vlak heeft het voorbije WK in Leuven ons veel bijgeleerd, waar de koers al na 60 kilometer openbrak op de Smeysberg. Nu zou dat opnieuw kunnen gebeuren, maar ik verwacht dat de eerste 150 kilometer meer gesloten zal zijn."

MOUNT PLEASANT

In de lokale lus ligt dan nog een klim: de Mount Pleasant. "Een echte Alaphilippe-helling. De echte punchers vinden daar een klim naar hun hart, met ook een korte steile strook in tot 14 procent. We zullen de gekende namen vooraan zien zoals op de voorbije WK's en in de klassiekers: Alaphilippe, Van der Poel en Van Aert."

© photonews

Het parcours in zijn geheel is niet te onderschatten. "Qua hoogtemeters, het zullen er zo'n 4600 zijn, leunt het parcours aan bij Luik-Bastenaken-Luik of de wegrit in Tokio. Dat is best zwaar dus. Maar voor de namen die ik net noemde hoeft dat helemaal geen probleem te zijn."

GEEN 'EXTREEM' WEER

In Australië zal sowieso wel rekening gehouden moeten worden met de weersomstandigheden. Al ziet Vanthourenhout er op dit gebied geen graten in. "In september is het er vrij normaal, niet extreem warm of koud. Op dat vlak zullen er geen problemen of verrassingen zijn. De verplaatsing wordt wel belangrijk, door het grote uurverschil."