Een heel emotionele podiumplaats voor Laura Verdonschot: "Het waren niet de makkelijkste maanden"

Voor het meest emotionele moment van de dag moesten we bij Laura Verdonschot zijn. Haar podiumplaats in de Ethias Cross van Essen bracht heel veel teweeg. Het moet bijdragen aan een hopelijk mooi afscheid bij Pauwels Sauzen-Bingoal.

Zodra Verdonschot als tweede over de finish kwam in Essen, rolden de tranen van haar wangen. "Het waren niet de makkelijkste maanden", verklaarde ze haar emotionele reactie. "Zeker mentaal, omdat het vorig seizoen minder was. Ik liep een achterstand op in de zomer en dan moet je in het begin van het seizoen vaststellen dat je quasi achteruit rijdt."

GETALENTEERDE WINNARES

Dat was zeker niet het geval in Essen, waar ze Anna Kay achter zich hield. "Ik denk wel dat ik er het maximale uitgehaald. Ik ben blij. Ook al was ik op een beter niveau, dan nog had ik niet kunnen winnen. Zoe Bäckstedt is heel getalenteerd. Ze heeft al laten zien dat ze op zware omlopen echt kan meedoen met de toppers. Ik moet op die zware omlopen net kracht inboeten."

Heeft Verdonschot zich bepaalde doelen gesteld dit seizoen? "Vooraf was het BK ingepland als doel, maar ik denk dat ik gewoon elke week beter en beter moet worden zodat ik het beste uit mezelf kan halen. Ik wil goed eindigen bij Pauwels Sauzen-Bingoal, zodat ik niet met 'shitgevoel' zit dat ik vorig jaar had."

NAKENDE OVERSTAP

Het zijn haar laatste weken bij haar huidige ploeg. Vanaf 1 januari 2022 gaat ze bij Vondelmolen rijden. "Ik wil gewoon iets meer zekerheid en geen onzekerheid."