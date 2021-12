Koppenbergcross-winnares verdedigt nationale titel: "Hoge intensiteit in crossen in Europa houdt me scherp"

Ze kroonde zich dit seizoen al winnares op de Koppenberg, maar gaat nu haar nationale titel verdedigen in haar thuisland, Amerika. Clara Honsinger is er klaar voor. Tegelijkertijd realiseert ze zich dat ze de kampioenentrui niet zomaar cadeau zal krijgen.

Terwijl dit weekend vanuit Europees standpunt in het teken staat van de Ethias Cross in Essen en vooral de Wereldbekermanche in Val di Sole, staat ook het Amerikaans Kampioenschap veldrijden op het programma. Clara Honsinger is daar de favoriete bij de vrouwen.

Sinds eind oktober was Honsinger aan het werk in Europa, nu is ze dus weer in de States voor het nationaal kampioenschap. "Het was een hoge intensiteit in de crossen in Europa", vertelt de veldrijdster aan VeloNews. "Dat houdt me scherp voor de crossen in eigen land."

TRUI AL TWEE JAAR IN HAAR BEZIT

Honsinger draagt de Amerikaanse kampioenentrui al twee jaar. "Ik nam aan dat na twee jaar de trui van mij was", grapt ze Neen, ik heb die trui moeten verdienen. Ik besefte recent ook hoe hard ik zal moeten strijden om die opnieuw te verdienen."