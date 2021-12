Nederlands talent Haverdings wint met ruime voorsprong bij junioren en komt op één zege van dubbele cijfers

David Haverdings heeft bij de junioren nog eens de puntjes op de i gezet. De dubbele cijfers komen stilaan in zicht: Haverdings heeft zijn negende overwinning van het seizoen beet. Achter hem leverden Dockx en Corsus strijd voor de tweede plaats.

Doorheen de cross leek Dockx de voornaamste tegenstander voor Haverdings, alleen was de Europese kampioen wat moeilijk uit de startblokken geraakt. Haverdings was zo meteen vertrokken voor een mooie solo. Met twee ronden te gaan had Haverdings een comfortabele voorsprong van 34 seconden op Dockx. Corsus reed toen op zijn eentje op de derde plek.

De bonus van Haverdings dikte nog aan richting de vijftig seconden, zodat de Nederlander reeds zegezeker was bij het ingaan van de laatste ronde. Het verschil tussen nummers 2 en 3 was op dat moment twintig seconden: Corsus passeerde de finish op 1'10" van Haverdings.

DOCKX HOUDT CORSUS AF

Corsus, onlangs winnaar in Boom, kon die kloof op Dockx nog helemaal dichten in de slotronde. Bij een slipper was het even opletten voor Dockx, maar hij maakte zich voldoende breed en liet Corsus ook achter zich in de sprint. Haverdings had dan het zegegebaar gemaakt.