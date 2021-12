Ook Lotto Soudal mengt zich onder de ploegen op stage: "Seizoen 2022 begint nu"

Het is de periode van het jaar waarin verschillende ploegen op stage het volgende seizoen voorbereiden. Onder meer Ineos en Deceuninck-Quick.Step zijn al op trainingskamp. Vanaf vandaag geldt dat ook voor de renners van Lotto Soudal.

Lotto Soudal is ook volgend jaar één van de drie Belgische ploegen in de WorldTour. "Seizoen 2022 begint nu", staat op de Twitterpagina van de wielerploeg te lezen. Lotto Soudal gaat verder op de ingeslagen weg, met de nadruk op jong talent. Al is er ook wel de opvallende terugkeer van Victor Campenaerts. Uitgaand valt het vertrek van John Degenkolb te noteren.

Wat ervaren mannen betreft, is ook Philippe Gilbert nog altijd van de partij. "Vanaf vandaag verzamelt de volledige WorldTour-ploeg van Lotto Soudal in Spanje voor een trainingskamp in aanloop naar het seizoen. We zullen daar de basis leggen voor het komende seizoen", kondigt de ploeg van CEO John Lelangue aan.

In 2021 behaalde Lotto Soudal in totaal twaalf overwinningen. Voor de helft hiervan zorgde sprinter Caleb Ewan. De Australiër is ook volgend jaar wellicht het grootste speerpunt van Lotto.