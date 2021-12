Thijs Aerts: "Mooi tweede achter Wout van Aert, één van de beste renners ter wereld, als hij al niet de beste is"

Thijs Aerts deed in Essen wat zijn broer Toon in Boom deed: tweede finishen achter Wout van Aert. In zijn vorige drie crossen reed Aerts al top tien, deze keer pronkte hij met een podiumplaats. En genoot hij van het publiek, dat wellicht vooral Van Aert vooruit wilde schreeuwen.

Van Aert was dé grote man op deze Ethias Cross. Met welke intenties was Aerts dan naar Essen gekomen? "Ik had mij voorgenomen om een stabiele wedstrijd te rijden en te proberen op het podium te komen. Ik was wel realistisch genoeg om te beseffen dat het niet ging lukken om Wout te volgen. Ik heb voor mijn eigen tempo gekozen."

Wat betekende dat voor het wedstrijdverhaal? "De eerste ronden waren niet de beste ronden, maar ik had nog wel aansluiting. Uiteindelijk ben ik tweede, dus denk ik dat ik goed ingedeeld heb." Klopt als een bus, want een groep met achtervolgers hield Aerts nog vlot af. "Die jongens liepen net iets sneller als ik, dat voelde ik. Op de rechte tussenstukken moest ik echt snelheid maken en het gat zo groot mogelijk maken."

LACHEN NA LUIDE AANMOEDIGINGEN

Dat lukte en dus kon Aerts hier en daar al eens een blik naast de baan werpen. Ook al omdat de aanmoedigingen zo luid waren. "In de laatste ronde was het wel genieten. Aan die baan naast Robotland riepen de mensen enorm hard. Ik weet niet of dat voor mij was of omdat Wout over de meet kwam, maar dat was heel indrukwekkend. Ik kon mijn lach even niet bedwingen." Dat bewijst ook de foto bovenaan.

"Wat de reden was, maakt niet uit. Ik heb het gevoel beleefd en vond het heel plezant om eens mee te maken." Want dat doet dit resultaat met hem? "Tweede achter Wout: het is mooi om met hem op het podium te staan. Ik denk dat hij één van de beste renners van de wereld is, als hij al niet de beste renner ter wereld is. Opnieuw een T. Aerts achter Wout. Ik moest mijn vel duur verkopen."