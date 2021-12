Uitslagen Ethias Cross Essen: Van Aert triomfeert met een nog grotere voorsprong, zes Belgische dames in top 10

Bij het bekijken van de uitslagen van Essen kunnen we niet om de hele grote voorsprong van Van Aert heen. In Boom won hij met 1'40" voor op Toon Aerts, in Essen had hij 1'47" voor op Thijs Aerts. Bij de dames noteerden we zes Belgische rensters in de top tien: dat valt ook niet elke cross voor.

Wout van Aert won zijn twee crossen dit seizoen op een gelijkaardige manier: met sterke looppassages, snel afstand nemen en de rest nooit meer laten terugkeren. Zijn voorsprong op nummer twee Thijs Aerts in Essen spreekt boekdelen. Aerts was overigens de enige die binnen de twee minuten van Van Aert kon eindigen. Ook zien we in de top tien enkele minder bekende lieden die in Essen hun potentieel toonden. Top 10 heren 1. Wout van Aert

2. Thijs Aerts 1'47"

3. Pim Ronhaar 2'07"

4. Lander Loockx 2'19"

5. Lennert Belmans 2'25"

6. Thomas Verheyen 3'52"

7. Thomas Mein 4'07"

8. Seppe Rombouts 4'13"

9. Toby Barnes 4'25"

10. Jens Gys 4'36" De damescross zorgt meestval voor een Oranje vloedgolf, maar vele Nederlandse dames tekenden niet present. Een zestal Belgische meiden profiteerden hiervan om een mooie toptiennotering uit de wacht te slepen. Zeker Fauve Bastiaenssen mocht heel tevreden zijn met haar vierde plek en dan ook de podiumplek voor Verdonschot mogen we natuurlijk niet vergeten. Zoe Bäckstedt was dan wel al een minuut binnen. Top 10 dames 1. Zoe Bäckstedt

2. Laura Verdonschot 1'04"

3. Anna Kay 1'36"

4. Fauve Bastiaenssen 2'25"

5. Jana Dobbelaere 3'21"

6. Marthe Truyen 3'53"

7. Julie De Wilde 4'12"

8. Ellen van Loy 4'18"

9. Maud Kaptheijns 5'15"

10. Mirre Knaven 5'27"